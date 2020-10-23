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14:40   23 Октября 2020
Экономика

Путин сообщил о восстановлении экономики РФ по ряду позиций

Путин сообщил о восстановлении экономики РФ по ряду позиций

Экономическая ситуация в России восстанавливается по нескольким направлениям, сообщил президент РФ Владимир Путин.

Устойчивый подъем еще не наблюдается в экономике страны, дополнил глава государства. Также Путин отметил, что главы регионов должны аккуратно действовать при введении ограничений на фоне коронавирусной инфекции. При принятии решения следует исходить из сложившейся ситуации в каждой области, объяснил президент.

Это необходимо, чтобы обеспечить безопасность граждан и не усложнить последствия пандемии для экономики в России, заявил Путин. Актуальные сведения о коронавирусе можно узнать на портале стопкоронавирус.рф.

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#россия #путин #экономика

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