Путин сообщил о восстановлении экономики РФ по ряду позиций

Экономическая ситуация в России восстанавливается по нескольким направлениям, сообщил президент РФ Владимир Путин.

Экономическая ситуация в России восстанавливается по нескольким направлениям, сообщил президент РФ Владимир Путин.

Устойчивый подъем еще не наблюдается в экономике страны, дополнил глава государства. Также Путин отметил, что главы регионов должны аккуратно действовать при введении ограничений на фоне коронавирусной инфекции. При принятии решения следует исходить из сложившейся ситуации в каждой области, объяснил президент.

Это необходимо, чтобы обеспечить безопасность граждан и не усложнить последствия пандемии для экономики в России, заявил Путин. Актуальные сведения о коронавирусе можно узнать на портале стопкоронавирус.рф.