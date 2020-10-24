Российские ученые оценили извинения коллег из США за отказ в публикации

«После тщательного рассмотрения процесса, через который прошла рукопись, мы определили, что ошиблись, когда решили, что статья не может быть принята к рассмотрению из-за санкций. Мы приносим извинения авторам», — заявили в AGU изданию РИА Новости.

Санкции в науке

Ранее стало известно, что AGU отклонил заявку российских коллег на публикацию в журнале Geophysical Research Letters статьи «Новая связь между Эль-Ниньо — Южным колебанием и атмосферным электричеством». Американцы сослались на антироссийские санкции и объяснили, что не могут рассматривать научные работы, финансируемые правительством России, а точнее — Министерством образования РФ.

При этом президент ИПФ РАН Александр Сергеев отмечал, что у академии складывается хорошее взаимодействие с Национальной академией наук США — он планировал обратиться туда за комментарием по поводу неправомерных ограничений.

Казалось бы, ситуация беспрецедентная. Но 23 октября Департамент казначейства США внес российский Центральный научно-исследовательский институт химии и механики в санкционные списки.

В Вашингтоне предполагают, что институт связан с «опасной вредоносной компьютерной программой Triton», которая использовалась во время хакерской атаки на нефтехимический объект в партнерской для американцев Саудовской Аравии в 2017 году. Также программа, некоторые элементы в которой были написаны на кириллице, якобы «прощупывала» американские объекты. Конкретных доказательств не предоставлено.

Мнение ученых

Корреспондент «Политики Сегодня» обсудил ситуацию с российскими учеными — заведующим кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В.Плеханова Андреем Кошкиным и политологом, замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павлом Фельдманом.

Фельдман назвал случившееся беспрецедентным — впервые зарубежные издания официально отказывают российским авторам в публикации, отмечает политолог. Впрочем, нонсенсом это является, скорее, в естественнонаучной сфере.

«Надо сказать, что неофициальные ограничения, по крайней мере, в общественных, гуманитарных науках, в частности, политологии, мы встречали давным-давно. Публикация в западном издании, если занимаешь патриотическую, пророссийскую позицию, почти невозможна. А сейчас полностью невозможна», — рассказал политолог.

Причину Павел Фельдман видит в усилении конкуренции в области знаний, где российские исследователи опережают западных коллег. Под вымышленными, политическими мотивами российских авторов ограничивают в публикациях, чтобы их голос за пределами страны не был услышан, говорит политолог.

Андрей Кошкин отмечает, что извинения, принесенные американской стороной — это похвально и «свидетельствует о желании ученых всего мира быть не в сфере влияния политических векторов и геополитических конфигураций». Это своеобразный сигнал к тому, чтобы ученые могли объединиться и стать выше политических разборок и информационных противоборств, полагает социолог.

«Но история развития человеческой популяции свидетельствует о том, что политика проникает во все сферы жизнедеятельности человека. И в спорт, и в науку, к великому сожалению, и в культурные связи. Борьба за чистоту профессионализма была, есть и будет. И мы столкнулись с неприятным примером», — комментирует произошедшее Кошкин.

Что касается общественных наук, то публиковаться в западных журналах очень сложно, подтверждает ученый. Причина — в разных взглядах американских и российских исследователей на одни и те же категории.

«Общественные, гуманитарные науки весьма характерно сопряжены с пониманием сложных категорий — «справедливость», «демократия», «автократия»… <…> Если авторские, редакционные коллективы экспертов находятся в составе комиссий и имеют свою точку зрения в западных журналах, то пробиться с новаторской мыслью довольно тяжело», — рассказывает Кошкин.

При том, только сейчас академическое сообщество понимает, насколько важным стало гуманитарное знание «в динамике развития цивилизации», объясняет политолог.

«Физики-ядерщики, державшие мир в страхе своими открытиями, уже становятся не столь эффективными в геополитическом противостоянии как те информационные технологии, которые «взрывают» государство изнутри и наносят ему ущерб значительно больший, чем снаряды и ракеты», — отмечает ученый.

Впрочем, без своеобразной «политизации» общественные науки обойтись не могут.

Один из основоположников общественных наук Макс Вебер еще в начале XX века доказал научную объективность социологии, но признавал, что на выбор объекта исследования влияют приоритетные в обществе и важные для ученого ценностные идеи. И эти идеи разные — и в пределах научного сообщества одной страны, и, тем более, в пределах разных государств.

«Без политического форматирования в общественных науках очень сложно получить «чистый продукт», научный взгляд, который помог бы человечеству защитить себя при той массе проблем и рисков, в которое оно попадает в эпоху информационного общества и цифровой демократии», — говорит Кошкин.

Впрочем, как говорил знаменитый физик-теоретик Альберт Эйнштейн: «Политика гораздо сложнее, чем физика». И ситуация с отказом в публикации американским научным журналом, кажется, наглядно доказала российским физикам правдивость этого утверждения.