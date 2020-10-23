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14:36   23 Октября 2020
Политика

Дипломаты РФ и Армении назвали необходимостью вывод боевиков из Карабаха

Дипломаты РФ и Армении назвали необходимостью вывод боевиков из Карабаха

Заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов и посол Армении в Москве Вардан Тоганян призвали вывести иностранных боевиков из Нагорного Карабаха. Об этом говорится в сообщении на портале российского внешнеполитического ведомства.

Встреча Сыромолотова и Тоганяна прошла 23 октября в Москве. Стороны в ходе переговоров обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Замглавы российского МИД и армянский посол подчеркнули необходимость вывода из региона боевиков стран Северной Африки и Ближнего Востока.

Боевые действия в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Россия, Франция и США призвали прекратить ведение огня в регионе.

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#мид #армения #нагорный карабах

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