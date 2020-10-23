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14:28   23 Октября 2020
Политика

Эрдоган заявил, что Турция вправе участвовать в мирном процессе по Карабаху

Эрдоган заявил, что Турция вправе участвовать в мирном процессе по Карабаху

Турция имеет право принимать участие в решении конфликта в Нагорном Карабахе так же, как и Россия. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, российская сторона не имеет никаких претензий к участию Анкары в мирном процессе в НКР, передает РИА Новости.

"Лично до меня не доходили какие-либо негативные отзывы официальных лиц России по данному вопросу", — заявил Эрдоган.

Президент Турции также утверждает, что Минская группа ОБСЕ не добилась никаких результатов в решении армяно-азербайджанского конфликта в Карабахе.

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#турция #эрдоган #карабах

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