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14:25   23 Октября 2020
Общество

Ученые выявили еще одно неприятное последствие коронавируса

Ученые выявили еще одно неприятное последствие коронавируса

Японские ученые назвали еще одно неприятное последствие COVID-19. Особенно печальным оно может оказаться для женщин. Об этом сообщает телеканал NHK.

Одним из последствий новой коронавирусной инфекцией может быть выпадение волос. К такому выводу пришли ученые Национального центра глобального здравоохранения и медицины.

Японские специалисты обнаружили, что спустя четыре месяца после излечения от коронавируса у 11% пациентов остаются симптомы одышки, у 10% — слабость, у 4% сохраняется кашель, у 2% — отсутствие вкуса и запаха.

Более того, ученые заметили, что через два месяца после появления признаков коронавируса у пациентов началось выпадение волос. Специалисты не исключают, что это последствие может быть связано с психологическими переживаниями заболевших.

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#последствия #коронавирус #выпадение волос

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