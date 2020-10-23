Мэру французского Брона угрожают убийством

Главе Брона Жереми Брео поступили угрозы убийства от неизвестных. Преступники обещают обезглавить мэра пригорода Лиона во Франции. Об этом говорится в издании actuLyon.

Главе Брона Жереми Брео поступили угрозы убийства от неизвестных. Преступники обещают обезглавить мэра пригорода Лиона во Франции. Об этом говорится в издании actuLyon.

Французская полиция начала расследование по делу об угрозах мэру Брона. Утром 22 октября сотрудники правоохранительных органов обнаружили на городских стенах надписи, адресованные Жереми Брео. Преступники написали, что отрежут мэру голову, не забыв упомянуть и полицию. Следователи предполагают, что угрозы оставила компания из 20 человек.

Надписи на стенах домов в Броне появились спустя шесть дней после жестокого публичного убийства школьного учителя истории Самюэля Пати. 16 октября преподавателя обезглавил исламский террорист в пригороде Парижа Конфлан-Сент-Онорине.