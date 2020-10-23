Зеленский назвал «какого-то политика» поверхностным и процитировал себя

Президент забыл собственное высказывание, которое сделал два месяца назад, рассуждая о ситуации с коронавирусом на Украине и в Италии.

Украинский лидер Владимир Зеленский во время интервью четырем национальным каналам вспомнил слова «какого-то политика», который заявил, что страна повторит путь Италии в ситуации с коронавирусом. Президент назвал поверхностным автора высказывания, но оказалось, что Зеленский процитировал сам себя.

«Кстати, я недавно смотрел, кто-то из политиков говорил: у нас будет то, что и в Италии. Кто-то сказал. Ну это поверхностный человек», — сказал президент 22 октября.

Однако ровно два месяца назад, 22 августа, именно Владимир Зеленский завил телеканалу «Украина», что, если медики не выдержат, тогда в стране случится то, что случилось в Италии.

«Будет то, что было в Италии. Все это знают», — сказал президент 22 октября.

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Хоть раз правду сказал — Пивоварова Валентина (@valy7001) October 22, 2020

Если бы он не был президентом, то я бы смеялась громче всех, но блин что-то сильно грустно — Valentina (@Valenti78142656) October 22, 2020

А что вы хотели от актёра? Ему в этом сериале до конца срока надо доиграть ещё. — Геннадий (@gena75) October 22, 2020

Все, сломался. Несите нового — Konstantin (@S_K_o_s_t_y_a) October 23, 2020

Ранее президент компании DiaPrep System Inc., международный эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии Михаил Фаворов заявил, что Украина может и не разработать национальную вакцину от коронавируса. По его словам, страна не выделила на это денег.

«Вакцина создавалась на наши собственные средства. Государство не выделило ни копейки», — подчеркнул разработчик украинской вакцины Фаворов.

Эпидемиолог, выступая в эфире ток-шоу «Право на владу», отметил, что клинические испытания вакцины могут и не наступить, если продолжатся споры вокруг ее действенности.

«Пока показано только, что из вакцины можно сделать, если будут серьезные вложения. Я не уверен, что с настроением и особенно с манерой общения с вашими товарищами у нас будет какая-то вакцина», — добавил Фаворов.

Украинскую вакцину изначально задумали как «прототип прототипа», продолжил эпидемиолог. Новорожденных на Украине прививают от гепатита В, так вот и вакцину от COVID-19 построили по тому же принципу как традиционную.

«Через полгода могла бы быть вакцина. Но если вам не нравится, не надо. Я прилетел за свои деньги — мне никто не платил», — подытожил Фаворов.

При этом несколькими днями ранее Михаил Фаворов говорил, что украинскую вакцину от COVID-19 через пару месяцев можно испытать на людях, поскольку национальный препарат успешно протестировали на животных. Для клинических испытаний нужны добровольцы.

Однако прежде Украине необходимо предоставить Всемирной организации здравоохранения документы по разработке вакцины, чтобы получить разрешение.

«Мы получили только доклиническую фазу, решение правительством Украины не принято, какие-то специальные обсуждения не проводились», — отмечал один из разработчиков украинской вакцины.

Военный эпидемиолог Сергей Кравченко вообще заявил, что в Офисе президента Украины обсуждают разработку вакцины от коронавируса ради политического пиара. По его мнению, группа лоббистов в окружении украинского лидера продвигает собственные финансовые интересы и не более.

При этом президент Владимир Зеленский назвал уникальной национальную вакцину от COVID-19 и заявил, что готов испытать ее на себе.