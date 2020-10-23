Онищенко объяснил задержку импорта жизненно важных лекарств

Из-за сбоев в системе маркировки лекарств приостановлен ввоз в Россию препаратов венгерской фармкомпании «Гедеон Рихтер — Рус».

Венгерская фармацевтическая компания «Гедеон Рихтер — Рус» вынужденно приостановила поставки жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов в Россию до конца октября. Об этом сообщил «Фармацевтический вестник» со ссылкой на письмо компании Минздраву, Минпромторгу и Росздравнадзору.

Фармацевтическая компания «Гедеон Рихтер — Рус» приостановила поставки препаратов из списка жизненно необходимых из-за сбоев в системе мониторинга движения лекарств. Компания развернула на границе три машины с лекарствами из-за ошибок в системе. https://t.co/fWJyehV7k6 — РБК (@ru_rbc) October 22, 2020

Причина временного прекращения поставок — в сбое системы мониторинга движения лекарственных препаратов (СМДЛП). Система призвана защитить население от фальсифицированных, недоброкачественных и контрафактных медикаментов, а также позволяет определить легальность уже зарегистрированных лекарств.

Как пишет издание, в базе данных отсутствовали сведения о 613 препаратах «Гедеон Рихтер». Как указано на сайте компании, она является крупнейшим производителем лекарств в Центральной и Восточной Европе. Объем продаж в России на 2019 год составлял €267,1 млн (более 24 млрд рублей).

«Фармацевтический вестник» заявляет, что с начала октября компании не удается произвести таможенное оформление медикаментов. В результате чего три грузовых транспорта развернуты прямо на границе. На данный момент частично удалось растаможить только одну машину, однако медикаменты все равно невозможно оперативно выпустить в продажу из-за сбоев.

При этом решения проблемы компания «Гедеон Рихтер — Рус» ждет с 30 сентября, ежедневно обращаясь в Центр развития перспективных технологий — к оператору системы мониторинга движения медикаментов.

Требования правительства маркировать лекарственные препараты, а также ввести их мониторинг начали действовать в России с 1 июля 2020 года.

По мнению депутата Госдумы, госсоветника РФ первого класса, бывшего главного санитарного врача страны Геннадия Онищенко, в приостановленной поставке жизненно важных лекарств на территорию России «ничего неожиданного нет». Как он отметил в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня», ряд фармацевтических компаний оказался не готов к новым требованиям кабмина.

«Когда принимался закон, был дан трехмесячный срок — маленький. Мы сделали ошибку, потому что сеть не подготовлена, не подготовлены товаропроизводители, где-то проблема решена, где-то нет, особенно в провинциальных городах. И все говорили, что надо постепенно вводить [требования], вводить по группам товаров, а не чохом, как это сделали сейчас. Надо было предоставить отсрочку, и идти по этому пути», — объяснил Онищенко.

Кроме того, согласно постановлению правительства, с 1 июля участники фармацевтической и медицинской отраслей могли получать лицензию только после начала работы в системе маркировки. По словам собеседника агентства, это означает, что любой медикамент без соответствующей маркировки приобрести в аптеке не получится, даже если он есть в наличии.

«Лекарства сегодня есть, есть и деньги на эти лекарства, причем уже заплаченные, но их купить нельзя. Даже если они есть в аптеке, вы их все равно купить не сможете, потому что они должны быть промаркированы. Иначе придет прокуратура и накажет, но не потому, что она у нас плохая, а потому выполняет закон», — рассуждает депутат.

Решение проблемы Онищенко видит в корректировке закона или продлении сроков введения новых правил. Для этого нужно новое постановление правительства.

«Хотя тогда лекарства окажутся в “серой зоне”, поэтому необходимо осуществлять жесткий контроль за внедрением [лекарств], но при этом не создавать того, что сейчас создается. И, скорее всего, это только начало. Теперь, когда вступил закон, вот мы и получили с вами», — сетует собеседник ПС.

По мнению Геннадия Онищенко, еще одна причина неисполнения закона - в серьезных затратах на мониторинговые чипы, специальные считывающие устройства, цифровое облако, куда поступает информация о том или ином лекарстве.

«На ровном месте, на прямой дороге сшибаем столбы. Я понимаю, что на вираже машину может занести, а тут вот все говорили-говорили, производители говорили — отечественные и зарубежные, мол, давайте будем постепенно внедрять. И это не просто потому, что кто-то не хочет, а потому, что нужны деньги. Вот, что не сработало», — подытожил Онищенко.

1 февраля 2017 года начался пилотный проект по маркировке лекарств. Маркировка жизненно необходимых и важнейших лекарств стала обязательной с 1 октября 2019 года. Остальные же лекарства подверглись поэтапному переходу на маркировку с января по июль 2020 года.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил о том, что медикаменты от коронавируса внесли в перечень жизненно необходимых лекарственных препаратов. В первую очередь, речь идет о «Фавипиравире», предельная цена которого будет зарегистрирована после согласования с ФАС.

В пятницу, 23 октября, московский департамент здравоохранения опроверг сообщения СМИ о дефиците некоторых препаратов для лечения COVID-2019 в столичных аптеках. Власти подчеркнули, что медикаменты имеются на аптечном складе в достаточном объеме и выдаются бесплатно по назначению врача.

Также в депздраве добавили, что медучреждения сформировались большой запас противовирусных лекарств, в число которых вошел «Фавипиравир» и многие другие.