Суд арестовал Анатолия Быкова на два месяца

Суд арестовал бизнесмена Анатолия Быкова до 21 декабря по делу об организации убийства в 2005 году, передает RT со ссылкой на его адвоката.

Суд арестовал бизнесмена Анатолия Быкова до 21 декабря по делу об организации убийства в 2005 году, передает RT со ссылкой на его адвоката.

Накануне выпущенный из СИЗО Быков был повторно задержан в рамках расследования уголовного дела об убийстве предпринимателя Андрея Неколова. Следствие ходатайствовало о его заключении под стражу из-за тесного знакомства с ключевым свидетелем — бизнесмен может оказать на него влияние или скрыться.

По версии СК, в 2004 году Быков обратился к своему знакомому с предложением убить учредителя фирмы по утилизации промышленных отходов за вознаграждение в размере 50 тысяч долларов. В начале 2005 года киллер выстрелил в предпринимателя не менее четырех раз.