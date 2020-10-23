Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
13:43   23 Октября 2020
Экономика

Ключевая ставка ЦБ осталась неизменной

Ключевая ставка ЦБ осталась неизменной

Ключевая ставка Банка России сохранилась на уровне 4,25% годовых, сообщили в Совете директоров ЦБ в пятницу, 23 октября.

По итогам заседания совета директоров регулятора было решено оставить ставку без изменений после четырех раундов ее снижения в текущем году, передает ТАСС.

"В последние месяцы темпы роста цен в целом сложились несколько выше ожиданий Банка России", — указано в пресс-релизе ЦБ.

Динамика темпов роста была связана с активным восстановлением спроса после карантина и ослаблением рубля из-за повышения волатильности на мировом рынке.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #цб #ключевая ставка

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров