Ключевая ставка ЦБ осталась неизменной

Ключевая ставка Банка России сохранилась на уровне 4,25% годовых, сообщили в Совете директоров ЦБ в пятницу, 23 октября.

Ключевая ставка Банка России сохранилась на уровне 4,25% годовых, сообщили в Совете директоров ЦБ в пятницу, 23 октября.

По итогам заседания совета директоров регулятора было решено оставить ставку без изменений после четырех раундов ее снижения в текущем году, передает ТАСС.

"В последние месяцы темпы роста цен в целом сложились несколько выше ожиданий Банка России", — указано в пресс-релизе ЦБ.

Динамика темпов роста была связана с активным восстановлением спроса после карантина и ослаблением рубля из-за повышения волатильности на мировом рынке.