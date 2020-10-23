13:33 23 Октября 2020Политика
Лавров: РФ надеется на дальнейшее конструктивное взаимодействие с Киргизией
Российская Федерация с удовлетворением отмечает, что обстановка в Киргизии входит в спокойное русло. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи с киргизским коллегой Русланом Казакбаевым, пишут РИА Новости.
Российская Федерация с удовлетворением отмечает, что обстановка в Киргизии входит в спокойное русло. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи с киргизским коллегой Русланом Казакбаевым, пишут РИА Новости.
По его словам, Россия с обеспокоенностью наблюдала за развитием ситуации в Киргизии. Также глава МИД России выразил надежду, что страны продолжат конструктивное взаимодействие в двустороннем формате.
"С удовлетворением отмечаем, что на данный момент она входит в спокойное русло", — прокомментировал ситуацию в Киргизии Лавров.
Москва также рассчитывает на продолжение взаимодействия в рамках интеграционных объединений двух государств в духе преемственности, всегда отличавшей взаимоотношения России и Киргизии.