Политолог Бортник рассказал об усилении влияния Запада на Украину

Украине не смогла ослабить зависимость от западных «партнеров» несмотря даже на то, что после произошедшей в 2019 году смены власти новое политическое руководство страны «зачистило» часть кадров, получивших должности при Петре Порошенко.

Украине не смогла ослабить зависимость от западных «партнеров» несмотря даже на то, что после произошедшей в 2019 году смены власти новое политическое руководство страны «зачистило» часть кадров, получивших должности при Петре Порошенко.

Такое мнение в эфире телеканала «НАШ» высказал глава Украинского института политики Руслан Бортник.

«Я видел определенную зачистку кадров, связанных с Петром Порошенко, с предыдущей властью, но говорить о том, что сегодня мы наблюдаем поворот в сторону от внешнего влияния нельзя. Боле того, это влияние в последнее время только усиливается», — отметил эксперт.

Речь, по его словам, идет не только о меморандуме, который Украина подписала с Международным валютным фондом, с европейскими кредиторами. Но и о визитах, нанесенных президентом в Великобританию, Польшу, Турцию, Евросоюз, и тех договоренностях, которые Зеленский там подписал. А также речь идет и о влиянии Запада на финансовый сектор Украины, ее безопасность и антикоррупционную деятельность, которое со временем продолжает усиливаться, заключил Бортник.

Напомним, ранее бывший замгенпрокурора Украины Ренат Кузьмин, прокомментировал визит украинского президента Владимира Зеленского в Лондон и подписанные им там договоренности о строительстве военно-морских баз на территории Украины.

По словам Кузьмина, Зеленскому во время встречи с главой британской разведки MI-6 могли предъявить собранный на него «чемодан компромата» и тем самым сломить его волю, заставив безропотно соглашаться со всеми требованиями Запада.