Политолог Бортник рассказал об усилении влияния Запада на Украину
Украине не смогла ослабить зависимость от западных «партнеров» несмотря даже на то, что после произошедшей в 2019 году смены власти новое политическое руководство страны «зачистило» часть кадров, получивших должности при Петре Порошенко.
Такое мнение в эфире телеканала «НАШ» высказал глава Украинского института политики Руслан Бортник.
«Я видел определенную зачистку кадров, связанных с Петром Порошенко, с предыдущей властью, но говорить о том, что сегодня мы наблюдаем поворот в сторону от внешнего влияния нельзя. Боле того, это влияние в последнее время только усиливается», — отметил эксперт.
Речь, по его словам, идет не только о меморандуме, который Украина подписала с Международным валютным фондом, с европейскими кредиторами. Но и о визитах, нанесенных президентом в Великобританию, Польшу, Турцию, Евросоюз, и тех договоренностях, которые Зеленский там подписал. А также речь идет и о влиянии Запада на финансовый сектор Украины, ее безопасность и антикоррупционную деятельность, которое со временем продолжает усиливаться, заключил Бортник.
Напомним, ранее бывший замгенпрокурора Украины Ренат Кузьмин, прокомментировал визит украинского президента Владимира Зеленского в Лондон и подписанные им там договоренности о строительстве военно-морских баз на территории Украины.
По словам Кузьмина, Зеленскому во время встречи с главой британской разведки MI-6 могли предъявить собранный на него «чемодан компромата» и тем самым сломить его волю, заставив безропотно соглашаться со всеми требованиями Запада.