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13:19   23 Октября 2020
Политика

Россия приветствует настрой Руанды и Бурунди на мирный диалог

Россия приветствует настрой Руанды и Бурунди на мирный диалог

Встреча министра иностранных дел Руанды Винсана Бируты с главой МИД Бурунди Альбертом Шингиро состоялась 20 октября на границе двух стран. МИД РФ выразил одобрение мирному диалогу двух стран.

Проблемы двусторонних отношений между Руандой и Бурунди были предметом переговоров глав дипломатических ведомств стран. Министерство иностранных дел РФ одобрило настрой Кигали и Бужумбуры на мирный диалог.

Результатом встречи глав МИД двух африканских стран стала договоренность о продолжении процесса урегулирования обоюдных претензий. Винсан Бирута и Альберт Шингиро обменялись правительственными посланиями и договорились о визите Бируты в Бужумбуру.

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#мид рф #руанда #бурунди

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