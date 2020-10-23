Россия приветствует настрой Руанды и Бурунди на мирный диалог

Встреча министра иностранных дел Руанды Винсана Бируты с главой МИД Бурунди Альбертом Шингиро состоялась 20 октября на границе двух стран. МИД РФ выразил одобрение мирному диалогу двух стран.

Встреча министра иностранных дел Руанды Винсана Бируты с главой МИД Бурунди Альбертом Шингиро состоялась 20 октября на границе двух стран. МИД РФ выразил одобрение мирному диалогу двух стран.

Проблемы двусторонних отношений между Руандой и Бурунди были предметом переговоров глав дипломатических ведомств стран. Министерство иностранных дел РФ одобрило настрой Кигали и Бужумбуры на мирный диалог.

Результатом встречи глав МИД двух африканских стран стала договоренность о продолжении процесса урегулирования обоюдных претензий. Винсан Бирута и Альберт Шингиро обменялись правительственными посланиями и договорились о визите Бируты в Бужумбуру.