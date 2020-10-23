Изменилась схема городского управления, поэтому Силанов ушел в отставку по собственному желанию, уточнили в пресс-службе мэрии.

Руководитель пресс-службы мэрии Калининграда Инна Вербицкая сообщила «Политике Сегодня», что глава города Алексей Силанов ушел в отставку по собственному желанию в связи с изменением схемы городского управления. Горсовет депутатов Калининграда принял заявление Силанова.

«Дело в том, что произошла реорганизация системы управления: появился сити-менеджер. Алексей Николаевич написал заявление по собственному желанию. Он переходит на работу в правительство Калининградской области», — объяснила Вербицкая.

Секретарь счетной комиссии Олег Быков уточнил, что депутатам выдали бюллетени для тайного голосования, чтобы они избрали нового главу Калининграда. За председателя городского совета депутатов Андрея Кропоткина проголосовали 21 человек, против — пять. Калининград возглавит Кропоткин.

В сентябре 2020 года калининградские депутаты изменили порядок избрания городского главы. Теперь главу Калининграда избирают из депутатского состава. Ранее руководящую должность занимал человек, который участвовал в открытом конкурсе.

Алексей Силанов возглавил калининградский комитет по образованию в 2003 году. В ноябре 2010 его назначили исполняющим обязанности заместителя главы администрации Калининграда по социальным вопросам. Два года спустя Силанов курировал социальный сектор правительства Калининградской области.

В сентябре 2016 года его избрали депутатом Государственной думы. Главой Калининграда Алексей Силанов стал в апреле 2018-ого.