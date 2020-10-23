Центр мониторинга назвал дату окончания пандемии COVID-19 в РФ

Центр мониторинга биологических рисков (ФГБУ "ЦСП" ФМБА) разработал математическую модель, по которой стало известно, что пандемия коронавируса может закончиться к декабрю следующего года, передает URA.RU.

Центр мониторинга биологических рисков (ФГБУ "ЦСП" ФМБА) разработал математическую модель, по которой стало известно, что пандемия коронавируса может закончиться к декабрю следующего года, передает URA.RU.

Количество зараженных за это время вырастет в три раза, отметили специалисты. Пик заболеваемости придется на 16 декабря текущего года и составит примерно 24 тыс. человек, после чего пойдет на спад. К декабрю 2021 года общее число зараженных составит примерно 5 900 000 человек, считают эксперты.

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