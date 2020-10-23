Соглашение о постоянном прекращении огня в Ливии заключили в Женеве

Документ о постоянном прекращении огня в Ливии подписали представители Востока и Запада, сообщает ФАН.

Документ о постоянном прекращении огня в Ливии подписали представители Востока и Запада, сообщает ФАН.

Четвертый раунд военных переговоров по Ливии в формате "5+5" стартовал в Женеве 19 октября и завершится 24 октября. По мнению министра иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, Ливийский форум политического диалога является ключом для поиска "всеобъемлющего подхода" к будущему Ливии.

Выступая на 16-й встрече стран Западного Средиземноморья в формате "5+5", Ди Майо также подтвердил поддержку Италией "реального соглашения" о прекращении огня в рамках работы Совместного военного комитета "5+5" в Женеве.

Отдельно министр обратил внимание, что политическое решение ситуации в Ливии должно согласовываться с тезисами, определенными ранее на Берлинской конференции, а также сформулированными на уровне ООН.