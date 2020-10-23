Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
13:04   23 Октября 2020
Политика

Песков: ограничение на выезд Навального в ФРГ сняли по поручению Путина

Песков: ограничение на выезд Навального в ФРГ сняли по поручению Путина

Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре снять ограничения на выезд блогера Алексея Навального в ФРГ, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Такое сообщение передает ТАСС.

Дмитрий Песков прокомментировал участие Владимира Путина в отправке Навального за границу. Блогер смог выехать в Германию после поручения президента РФ. По словам представителя Кремля, Путин лишь поспособствовал снятию ограничений на выезд. Российский лидер поручил это Генпрокуратуре.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#путин #песков #навальный

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров