Россия нацелилась на освоение «потеплевшей» Арктики

Интерес к арктической зоне растет в геометрической прогрессии, тем более что это последний макрорегион в мире, где доступны крупные открытия.

В год Арктическую зону Российской Федерации посещают до 700 человек. Из них только 10-12% россиян. И это хорошая новость, ведь еще десятилетие назад среди путешественников, отправившихся на Северный полюс, оказывался только 1% соотечественников.

Арктика — дорогое удовольствие, поскольку туристический сезон в этом районе Земли очень короткий: с середины июня до августа (организаторы экскурсий ориентируются на полярный день и плюсовую температуру). Поэтому в год на Северный полюс отходит от трех до пяти рейсов. Изменить ситуацию может необратимое потепление.

«Будет более длительный цикл возможности туристической, себестоимость станет ниже», — считает полярный исследователь Николай Савельев.

На пресс-конференции в Национальной Службе Новостей путешественник признался, что в течение двадцати лет подплывал к красивому леднику на архипелаге Франца-Иосифа, а последние три года обнаруживает, что там просто земля. Он констатирует, что лед на пути стал мягким и рыхлым.

Сенатор Анатолий Широков тем не менее называет Арктику «архиинтересной» с точки зрения экологического туризма. Действительно, посмотреть на девственные пейзажи и белых медведей, подходящих прямо к борту судна — мечта многих.

При этом полномочный представитель Совета Федерации в государственных органах по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Восточной Сибири уверяет, что к влиянию в этой зоне стремятся даже страны, не имеющие территориальной связи с районом. Например, Китай. Также спикер отмечает, что в мире наблюдается тенденция к интернационализации Северного морского пути (СМП) — кратчайшего водного маршрута из Европы в Азию.

«Мы готовы сопровождать грузы, но эта наша национальная транспортная артерия, ее будем поддерживать и защищать», — комментирует стремление партнеров Широков.

Законодатель подчеркивает, что еще восемь лет назад в обороне и безопасности этой территории были «дыры», но сейчас Арктика надежно защищена, а сам СМП активно развивается благодаря единственному в мире атомному ледокольному флоту, который принадлежит России.

21 октября в Мурманске премьер-министр РФ Михаил Мишустин принял участие в церемонии приемки головного универсального атомного ледокола «Арктика». Глава кабмина назвал введенное в строй судно «замечательным произведением искусства», которое показывает, на что способны российские ученые и инженеры.

Анатолий Широков подкрепил слова премьера информацией о том, что Россия входит в тройку стран мира с наибольшим судостроительным потенциалом. Во время своей речи сенатор многократно делал упор на том, что наше государство не видит себя участником арктической гонки, а предлагает международное сотрудничество во благо всего человечества.

Мнение поддержал и эксперт по вопросам Арктики Андрей Иванов, заявивший, что Россия вступает в новую эпоху, которую можно назвать «второй волной освоения».

«Это последний макрорегион в мире, где доступны крупные открытия», — заключил Иванов.

Специалист обратил внимание на то, что без России Арктику не освоить, поскольку «у нас наибольшие компетенции». Особенно в разработке газовых гидратов, претендующих на топливо будущего.