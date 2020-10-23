12:56 23 Октября 2020Политика
Песков заявил, что Путин делает все для прекращения конфликта в Карабахе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин далет все возможное для того, чтобы остановить военный конфликт в Нагорном Карабахе и вывести переговоры в мирное русло.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин далет все возможное для того, чтобы остановить военный конфликт в Нагорном Карабахе и вывести переговоры в мирное русло.
Отвечая на вопрос о возможности встречи в Москве глав конфликтующих сторон — президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера-министра Армении Никола Пашиняна, Песков сказал, что Путин делает все для прекращения боестолкновений на территории Карабаха.
Российский лидер находится в ежедневном контакте как с Алиевым, так и с Пашиняном, уточнил Песков.
Ранее главы Азербайджана и Армении выразили готовность нанести визит в Москву для проведения трехсторонней встречи.