Путин обсудил декриминализацию экономических преступлений с членами РСПП

Президент России Владимир Путин переговорил с членами Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по вопросу декриминализации экономических преступлений. Об этом пишет ТАСС.

Президент России Владимир Путин переговорил с членами Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по вопросу декриминализации экономических преступлений. Об этом пишет ТАСС.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о разговоре Путина с членами РСПП. По словам Пескова, российский лидер обсудил с ними необходимость декриминализации экономических преступлений. В ходе беседы затронули тему ареста топ-менеджера банка "Траст" Михаила Хабарова. Обсуждение прошло в закрытой части встречи, подчеркнул Песков.