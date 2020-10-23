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12:55   23 Октября 2020
Политика

Путин обсудил декриминализацию экономических преступлений с членами РСПП

Путин обсудил декриминализацию экономических преступлений с членами РСПП

Президент России Владимир Путин переговорил с членами Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по вопросу декриминализации экономических преступлений. Об этом пишет ТАСС.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о разговоре Путина с членами РСПП. По словам Пескова, российский лидер обсудил с ними необходимость декриминализации экономических преступлений. В ходе беседы затронули тему ареста топ-менеджера банка "Траст" Михаила Хабарова. Обсуждение прошло в закрытой части встречи, подчеркнул Песков.

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#путин #рспп #декриминализация

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