Кремль выразил сожаление на фоне нелюбви США к РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил сожаление на фоне нелюбви США к России, об этом он сообщил в ходе беседы с журналистами.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил сожаление на фоне нелюбви США к России, об этом он сообщил в ходе беседы с журналистами.

По словам Пескова, Москва сожалеет, что соревнование в нелюбви к России стало типичной практикой избирательных процессов в Америке. Он отметил, что в Кремле в курсе о прошедших дебатах, но выступление политиков не смотрели, так как их адресатом является другой электорат — жители США.

"Соревнования в большей нелюбви к России — это уже стало такой константой, наверное, всех избирательных процессов в США, к нашему сожалению. Мы прекрасно себе отдаем в этом отчет и можем только выразить сожаление", — заявил Песков.

Ранее на дебатах демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп взаимно обвинили друг друга в связях с РФ и якобы получении денег от Москвы, но и оба политика отвергли эти заявления.