«Плевок в лицо». Малинкович осудил декоммунизацию улиц в Калужской области

В городе Таруса собираются вернуть дореволюционные названия 16 улицам.

Исполнительный секретарь ЦК партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович возмутился желанием властей города Таруса в Калужской области вернуть некоторым улицам дореволюционные названия.

Ранее глава Тарусского района Руслан Смоленский сообщил, что в городе сменят таблички на 16 улицах, большая часть которых сейчас носит имена идеологов коммунизма. Так, например, улица Розы Люксембург станет Посадской, Энгельса — Ивановской, а Карла Маркса будет известна как Полевая.

Таруса возвращает русские названия улиц! pic.twitter.com/fnPVsVXkf1 — Фонд Возвращение (@fond_vozvr) October 22, 2020

По словам Малинковича, партия уже сформировала протестное заявление, а калужское отделение и вовсе собирается провести пикеты в регионе, чтобы донести вопрос до представительства президента по федеральному округу.

«Наше отношение, конечно, понятно. Мы категорически против. Сейчас довольно напряженная ситуация, все мы это понимаем. Первая волна коронавируса, сейчас вторая идет, тяжело экономике, людям, медицина на пределе работает. Ведь это же огромные деньги. Вы представляете — 16 улиц!» — сетует собеседник «Политики Сегодня».

Если улица Розы Люксембург может «пережить» переименование относительно безболезненно, то с Комсомольской могут возникнуть проблемы, предрекает Малинкович — юность слишком многих была связана с комсомолом. Тем более о смене названия власти объявили накануне праздника — 29 октября со дня образования Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи исполнится 102 года.

«Миллионам людей, которые были в комсомоле, начиная от ветеранов Великой Отечественной войны. Да даже практически все руководство страны возьмите, например, [спикера Совета Федерации Валентину — прим. ред.] Матвиенко. Что она, плохо работает? Все прошли комсомол! Им всем этот муниципалитет старинного русского города плюнул, по большому счету, в лицо накануне праздника», — возмущается коммунист.

Малинкович уверен, что известие должно быть неприятно и самим руководителям Калужской области, чей первый опыт государственного управления, наверняка, был приобретен в комсомоле.

Есть еще и экономическая сторона вопроса. По оценкам коммуниста, на смену названия улиц потребуется десятки миллионов рублей, а потому с такими намерениями муниципальное образование ждет «катастрофа».

«Впору проводить психиатрическую экспертизу всему этому муниципалитету. Потому что дело даже не только в идеологии, исторической памяти, а просто у людей есть вообще представление об адекватности? Это вопиющая некомпетентность, это головотяпство самое натуральное», — убежден политик.

Малинкович констатировал «нездоровую тенденцию». Он напомнил, что недавно на Украине потребовали изменить даже название колбасы «Советская». А на днях в Оренбургской области установили памятник Тимофею Сладкову, вошедшего в историю как «победитель Василия Чапаева», начальника дивизии Красной Армии.

«К чему мы так придем? Второй раз всю историю переписывать? Если затея Тарусы и будет реализована, то я могу только жителям посочувствовать. Таруса что ли у нас стала каким-то маленьким кусочком соседней Украины?» — задается вопросом Малинкович.

Первый секретарь Санкт-Петербургского городского отделения «Коммунистов России» привел в пример родной город, где неоднократно возникают идеи о возвращении дореволюционных названий, но каждый раз общественность выступает против.

«В Петербурге есть сосредоточие Советских улиц — это практически весь центр города. Улицы эти многонаселенные, протяженные, их 10. Наверное, в эти улицы вся Таруса влезет. Поэтому это уже даже не десятки, а сотни миллионов рублей. Но там в основном коммунальные квартиры, и это очень небогатые люди. Либо рабочий класс, либо вузовская интеллигенция, и они совсем не настроены на перемену улиц», — делится Малинкович на основе 20-летнего опыта депутатской работы в округе.

Собеседник агентства заверил, что в топонимических комиссиях сидят «либералы», которые пришли к должности после 1990-х, будучи неспособными управлять страной. А потому их совсем не заботит судьба бюджетных средств. Хотя таким чиновникам стоило бы обратить внимание на неудовлетворительное состояние самих Советских улиц: устаревшую коммуникацию, отсутствие новых лифтов во многих домах, призвал Малинкович.

«Там постоянно прорывает воду горячую, трубы, там надо все менять, дворы неблагоустроены. И вместо всего этого людям предлагается поменять название, это просто идиотизм», — был категоричен политик.

Ранее «Политика Сегодня» обсудила декоммунизацию колбасы на Украине с председателем партии «Коммунисты России» Максимом Сурайкиным. По его словам, украинцы предпочли корить СССР вместо того, чтобы решать проблемы собственной страны.