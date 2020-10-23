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12:40   23 Октября 2020
Политика

Познер назвал преступными действия Сталина во время правления

Познер назвал преступными действия Сталина во время правления

Телеведущий Владимир Познер высказал свое мнение об исторической роли лидера СССР Иосифа Сталина. Соответствующая публикация появилась на его личном сайте.

Журналист уверен, что действия Сталина на посту главы государства были "преступными". История, уверен Познер, в будущем еще вынесет решение относительно деятельности этого советского лидера.

"Я считаю Сталина одним из величайших преступников в истории человечества", — заметил телеведущий.

Познер также вспомнил и о том, что именно Сталин создал системы лагерей ГУЛАГ и организовал принудительную депортацию народов в СССР.

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#ссср #сталин #познер

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