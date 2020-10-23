Бывший спецназовец получил семь лет тюрьмы за убийство помощника прокурора

Бабушкинский суд Москвы приговорил экс-бойца спецназа ГРУ Максима Лунегова к семи годам колонии строгого режима за убийство помощника Бутырского межрайонного прокурора Дмитрия Некрасова, передает ТАСС.

Бабушкинский суд Москвы приговорил экс-бойца спецназа ГРУ Максима Лунегова к семи годам колонии строгого режима за убийство помощника Бутырского межрайонного прокурора Дмитрия Некрасова, передает ТАСС.

Суд признал Лунегова виновным по ч.1 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности" и по ч.3 статьи 162 УК РФ "Разбой, сопряженный с незаконным проникновением в жилище". Осужденный полностью признал вину.

По версии следствия, пермяк Андрей Глухих и его товарищ Максим Лунегов познакомились в интернете с 23-летним помощником московского прокурора Дмитрием Некрасовым. Когда молодой человек пригласил их в гости, они избили его и бросили связанным без сознания, в результате чего он скончался.

После нападения злоумышленники совершили ограбление, их добычей стали сто рублей и личные вещи на сумму около 42 тысяч рублей. В марте суд приговорил Глухих к 7,5 годам колонии. Лунегов пытался скрыться за границей, но правоохранители задержали его в Бишкеке и доставили в Россию.