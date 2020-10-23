Переболевшая коронавирусом британка рассказала о пугающих осложнениях

Жительница Великобритании 32-летняя Тони Фрэнком рассказала о странных осложнениях от перенесенного коронавируса, передает издание The Mirror.

Жительница Великобритании 32-летняя Тони Фрэнком рассказала о странных осложнениях от перенесенного коронавируса, передает издание The Mirror.

Девушка подхватила коронавирус в апреле. Она перенесла болезнь в тяжелой форме и лежала в реанимации семь недель, но после выписки у нее появились необычные осложнения.

Она и сейчас продолжает ощущать странные запахи, задыхается, возникли проблемы с сердцем, хроническая усталость. Фрэнком периодически нуждается в госпитализации. Как оказалось, пациентка относится к группе, страдающей от "долгого коронавируса". Этот термин признан Национальной службой здравоохранения Великобритании.