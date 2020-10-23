Лидер "Справедливой России" подхватил COVID-19

Руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов получил положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщили в пресс-службе парламентария 23 октября.

Руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов получил положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщили в пресс-службе парламентария 23 октября.

На данный момент Миронов находится на домашнем лечении. Глава "Справедливой России" продолжает работать дистанционно, изолировавшись от коллег.

"Чувствую себя хорошо, продолжу работать дистанционно, планирую находиться в диалоге посредством видеосвязи по всем рабочим вопросам", — сообщил Миронов.

Лидер фракции "Справедливая Россия" призвал людей внимательнее относиться к здоровью в условиях пандемии коронавируса.