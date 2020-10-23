12:21 23 Октября 2020Общество
Лидер "Справедливой России" подхватил COVID-19
Руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов получил положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщили в пресс-службе парламентария 23 октября.
Руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов получил положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщили в пресс-службе парламентария 23 октября.
На данный момент Миронов находится на домашнем лечении. Глава "Справедливой России" продолжает работать дистанционно, изолировавшись от коллег.
"Чувствую себя хорошо, продолжу работать дистанционно, планирую находиться в диалоге посредством видеосвязи по всем рабочим вопросам", — сообщил Миронов.
Лидер фракции "Справедливая Россия" призвал людей внимательнее относиться к здоровью в условиях пандемии коронавируса.