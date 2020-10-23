Россия усовершенствовала комплексы С-300 для борьбы с гиперзвуковыми ракетами

Последние испытания российских комплексов С-300B4 открыли новые возможности вооружения Вооруженных сил РФ.

Российские системы противовоздушной обороны научились сбивать гиперзвуковые крылатые ракеты. Во время последних испытаний зенитно-ракетных систем С-300 модификации B4 военные инженеры опробовали новый снаряд, который сам летит с гиперзвуковой скоростью и может поражать даже движущиеся цели.

Газета «Известия» со ссылкой на источник в министерстве обороны РФ сообщает, что новейшую ракету испытывали в несколько этапов, в том числе во время учений «Кавказ-2020». Они проходили на полигонах Прудбой, Ашулук, Капустин Яр, и на наземных авиационных полигонах Арзгирский и Копанской в Южном военном округе. Маневры завершились 25 сентября 2020 года.

Гиперзвуковая ракета отправится на встречу с целью, если та вошла в зону поражения ЗРК – 400 километров. В беседе с «Политикой Сегодня» военный эксперт и директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал, что такие возможности позволяют С-300B4 отражать атаки условного противника даже в «ближнем космосе» (так называют верхние слои атмосферы, до 2000 километров над поверхностью земли).

«С-300B4 – это вообще уникальный комплекс, который сейчас прошел модернизацию. Образец показывали еще на выставке "Армия-2020". Его экспортная версия называется "Антей 4000". Отличие модификации В4 в том, что система полностью цифровая. А новая ракета дает возможность поражать цели еще и в ближнем космосе. Для этого разрабатывается еще одна модификация новейшего снаряда. Радиус поражения у нее, соответственно, будет больше», — объяснил Кнутов.

Ранее экс-замглавкома ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО СНГ, генерал-лейтенант Айтеч Бижев утверждал, что против нового снаряда для С-300B4 у Запада «шансов нет». Дело в том, что ни Пентагон, ни Китай пока не располагают подобным гиперзвуковым оружием, добавил Кнутов.

«У западных вооруженных сил вообще нет крылатых гиперзвуковых ракет. Не те, которые летят по баллистической траектории, а именно крылатых. В этой части они даже не приближаются к их разработке. А в России уже научились такие снаряды сбивать. С300В4 включает в себя, по сути, две части: противосамолетную и противоракетную. Испытывали ее на ракетах, которые выпускали старые комплексы С-300, которые не были модифицированы», — добавил специалист.

Пентагон может противопоставить российскому С-300 только зенитный ракетный комплекс «Патриот» (Patriot). Это система, которая также может перехватывать ракеты, но дальность ее поражения составляет всего 130 километров. При этом ЗРК не умеет сбивать крылатые ракеты, которые летят по непредсказуемой траектории.

«Patriot может сбивать только те цели, которые летят по баллистической траектории. А наш С-300В4 умеет просчитывать траекторию крылатых ракет. Все благодаря цифровой начинке. Таким образом комплекс может полностью покрывать воздушное пространство нашей страны от тех угроз, которые выдвигает Пентагон», — подчеркнул военный эксперт.

Кнутов напомнил, что именно непредсказуемость делает российские гиперзвуковые ракеты очень неудобной целью для противовоздушной и противоракетной обороны условного противника. Если у обычной баллистической ракеты можно просчитать курс и сбить ее, то курс таких ракет, как «Циркон» или «Кинжал» просчитать очень трудно, что делает их почти неуловимыми для вражеских систем ПРО.

Собеседник «Политики Сегодня» подытожил, что новые возможности комплекса С-300В4 очень важны в контексте договора СНВ-3 между США и Россией (о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений). Ранее президент России Владимир Путин предложил продлить СНВ-3 на год без согласования новых условий. Советник по национальной безопасности Белого дома Роберт О'Брайен заявил, что предложение Путина не устраивает американскую сторону.

Текущий договор СНВ-3 ограничивает 92% ядерного потенциала США и 45% арсенала России.