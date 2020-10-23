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12:10   23 Октября 2020
Общество

Ученые проверят пользу ополаскивателя для рта в борьбе с COVID-19 на людях

Ученые проверят пользу ополаскивателя для рта в борьбе с COVID-19 на людях

Пользу жидкости для ополаскивания рта в борьбе с коронавирусом, которую обнаружили американские ученые, необходимо проверить на людях. Такой точки зрения придерживается один из авторов исследования Крейг Мейерс, передает FoxNews.

В ходе испытаний ополаскиватели полости рта тестировали не на новой коронавирусной инфекции, а на обычном штамме 229e, который вызывает простуду. При этом считается, что он обладает генетической схожестью с SARS-CoV-2.

Большинство тестируемых жидкостей для ополаскивания рта показали эффективность в инактивации вируса всего через 30 секунд. Однако исследование проводилось в лабораторных условиях и без участия добровольцев, поэтому точно установить достоверность пользы не удалось.

"Важно помнить, что это исследование проводилось не на людях, а скорее в пробирках; трудно сказать, является ли это исследование клинически значимым и практичным", — добавила профессор Валери Фитцхью.

Комментируя исследование, специалист напомнила, что в идеале необходимо проверить полученные данные на людях. Фитцхью также отметила, что исследование проводилось на клеточной линии, отличной от SARS-CoV-2, поэтому предположить, будет ли средство эффективно против коронавируса, невозможно.

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#исследование #коронавирус #ополаскиватель

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