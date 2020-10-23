Замначальника московской таможни задержали при получении взятки

Начальник службы таможенного контроля Сергей Цуканов попался на получении взятки, его задержали сотрудники Федеральной службы безопасности России. Такое сообщение передал ТАСС.

Начальник службы таможенного контроля Сергей Цуканов попался на получении взятки, его задержали сотрудники Федеральной службы безопасности России. Такое сообщение передал ТАСС.

По словам источника в правоохранительных органах, сотрудники ФСБ задержали заместителя начальника московской таможни Сергея Цуканова. Таможенный сотрудник получал денежную взятку в размере 500 тыс. рублей. Задержанного поймали 23 октября. Другой информации пока не поступало.