Объем кредитов жителей России превысил 19 трлн рублей

По данным на начало сентября российские граждане взяли кредитов на 19,6 триллиона рублей, что на 2,2 триллиона больше, чем за аналогичный период 2019 года, пишут "Известия".

По данным на начало сентября российские граждане взяли кредитов на 19,6 триллиона рублей, что на 2,2 триллиона больше, чем за аналогичный период 2019 года, пишут "Известия".

Объемы кредитного портфеля физлиц России заметно увеличивают возрастают с июля, ежемесячно достигая свыше 300 млрд рублей, следует из данных Центробанка РФ.

Согласно оценкам кредитного бюро "Эквифакс" и СРО "НАПКА", на одного вкладчика приходится 1,55 долгов против прошлогодних — 1,5. По данным организаций, к началу сентября текущего года общий размер долгового портфеля жителей РФ составил 10,8 трлн рублей, что относительно аналогичного периода 2019 года оказалось на 1,2 трлн, или 12,5% больше.

За прошедший год число активных контрактов российских граждан с банками и микрофинансовыми организациями (МФО) достигло 80,1 млн, что на 3,8 млн больше, чем было в 2019 году.