Украина толкает чиновников на взятки

Государство словно дает знак: получай нормальную зарплату, но можешь брать параллельно взятки, и мы этого не увидим, поделилась бывшая сотрудница Антимонопольного комитета Украины.

Государственная уполномоченная Антимонопольного комитета Украины в 2015–2019 годах Агия Загребельская заявила, что получала около 25 тысяч гривен (68 тысяч рублей), когда работала в АМКУ. По ее словам, это маленькая зарплата для такой должности.

«Почему — потому что нужен высокий уровень знаний для этого лица, и тем более, тут очень высокий уровень искушения», — сказала Загребельская.

В эфире украинского издания Апостроф Live заявили, что генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский в январе 2020 года получил 1,8 млн гривен (более пяти млн рублей). Загребельская назвала неуместной такую высокую зарплату.

«Мы говорим о заработной плате у государственного монополиста, так что здесь надо еще и посмотреть на размеры заработных плат именно с точки зрения антимонопольного законодательства», — добавила она.

По ее мнению, простым украинцам подобные предложения на рынке труда не найти. Однако не понятно, смог бы гендир «Укрпочт» получить миллионную зарплату, если бы оператор почтовой связи работал на конкурентном рынке.

«Был бы у этого предприятия такой уровень доходов, чтобы эти заработные платы платить. Если мы говорим о конкурентном рынке, то вряд ли мы найдем у руководства частных операторов, работающих по отдельным сегментам, где также работает "Укрпочта", подобный уровень заработных плат», — объяснила бывшая госслужащая.

При этом высокая зарплата у чиновника не гарантирует эффективную работу и отсутствие коррупционных рисков, продолжила она. Например, если министр получает 100 тысяч гривен (более 270 тысяч рублей), то это не значит, что он откажется от взятки.

«Достойная заработная плата – это условия, которые создает государство для этого человека. А дальше все зависит от самого человека и от того, насколько на Украине действует принцип неотвратимости наказания», — добавила Загребельская.

По ее мнению, нужно учитывать, при каких условиях человек занял руководящий пост. Если не при прозрачных и конкурентных, тогда олигархи или влиятельные бизнесмены могли «протолкнуть» в органы нужного для них человека. Также Загребельская считает, что срок тюремного заключения за коррупцию не играет большой роли, поскольку важен факт наказания.

«Чтобы лицо было привлечено к уголовной ответственности, чтобы оно получило это наказание. И соответственно, чтобы оно чувствовало моральное клеймо, видимое и юридическое, которое заключается в определенных ограничениях его прав», — объяснила экс-госслужащая.

Если приговора нет, если чиновник лоббируют интересы бизнеса, а не людей, но все равно получает за зарплату и понимает, что никакого наказания не последует, то именно государство виновато в создании таких условий, считает Загребельская.

«Государство дало достойную заработную плату. Но то, что оно не применяет по отношению к этим лицам ответственность за их коррупционные действия, оно словно дает им знак: получай нормальную зарплату, но можешь брать параллельно взятки, и мы этого не увидим, и мы не будем на это обращать внимание», — разъяснила бывшая сотрудница Антимонопольного комитета Украины.

Украинцы не хотят работать в государственных органах за небольшую зарплату, но и достойная оплата труда не предотвращает коррупционный риск, согласилась Загребельская. Решение, по ее мнению, заключается в повышении престижа госслужбы.

«Если на государственной службе работать будет престижно, если государство со своей стороны будет ассоциироваться у людей с каким-то положительным явлением, если человек после государственной службы сможет нормально трудоустроиться, то соответственно эти лица будут заинтересованы в том, чтобы даже за небольшую заработную плату работать», — считает она.

Загребельская не исключила, если государство определит оптимальный уровень зарплаты, чтобы чиновник не получал слишком мало или много, если продумает, как мотивировать госслужащих не только деньгами, то вопрос со взятками разрешится.