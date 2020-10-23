Московский экскурсовод загадочно умерла у памятника Кириллу и Мефодию

Женщина-экскурсовод скончалась перед памятником Кириллу и Мефодию в центре Москвы, передает РЕН ТВ.

Женщина-экскурсовод скончалась перед памятником Кириллу и Мефодию в центре Москвы, передает РЕН ТВ.

Тело погибшей в Ильинском сквере обнаружили прохожие и вызвали полицию. По данным правоохранителей, на теле женщины не было обнаружено следов насильственной смерти. Она могла умереть из-за остановки сердца.

Точная причина гибели экскурсовода будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

В прошлом году в Петербурге обнаружили тело женщины-экскурсовода с перерезанным горлом.