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11:57   23 Октября 2020
Происшествия

Московский экскурсовод загадочно умерла у памятника Кириллу и Мефодию

Московский экскурсовод загадочно умерла у памятника Кириллу и Мефодию

Женщина-экскурсовод скончалась перед памятником Кириллу и Мефодию в центре Москвы, передает РЕН ТВ.

Тело погибшей в Ильинском сквере обнаружили прохожие и вызвали полицию. По данным правоохранителей, на теле женщины не было обнаружено следов насильственной смерти. Она могла умереть из-за остановки сердца.

Точная причина гибели экскурсовода будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

В прошлом году в Петербурге обнаружили тело женщины-экскурсовода с перерезанным горлом.

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#москва #труп #экскурсовод #Кирилл и Мефодий

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