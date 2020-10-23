Уфолог обнаружил доказательства жизни на Марсе

NASA скрывает от человечества существование инопланетной жизни, считает скандально известный уфолог из Тайваня Скотт Уоринг, передает Express.co.uk.

NASA скрывает от человечества существование инопланетной жизни, считает скандально известный уфолог из Тайваня Скотт Уоринг, передает Express.co.uk.

Уоринг обнаружил много древних артефактов, когда просматривал снимки Марса. Специалист увидел на фотографии 12 артефактов. Среди них голова старого воина, баночка и цилиндр, шкатулка и статуя, древний храм, лицо демона у храма и другие.

Телеканал "360" сообщает, что чем больше исследователи изучают Марс, тем больше у них шансов найти точные данные о жизни на Красной планете. Так считает глава NASA Джим Брайденстайн.