Трамп прокомментировал обвинения в расизме

Действующий президент США Дональд Трамп отверг обвинения в расистских взглядах, заявив, что является последним человеком, которого можно упрекнуть в симпатии к идеям превосходства белой расы, пишет ТАСС.

Действующий президент США Дональд Трамп отверг обвинения в расистских взглядах, заявив, что является последним человеком, которого можно упрекнуть в симпатии к идеям превосходства белой расы, пишет ТАСС.

Об этом он рассказал в ходе заключительного раунда предвыборных теледебатов с кандидатом на пост главы США Джо Байденом в Нэшвилле (штат Теннесси).

"Я последний человек в этом помещении, которого можно назвать расистом", — подчеркнул он.

Кроме того, Трамп перечислил успехи, которых его администрация, по его мнению, добилась в сфере расового равноправия.

Ранее действующий лидер соединенных Штатов осудил движения, которые разделяют идеи превосходства белой расы.