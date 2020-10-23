11:51 23 Октября 2020Политика
Трамп прокомментировал обвинения в расизме
Действующий президент США Дональд Трамп отверг обвинения в расистских взглядах, заявив, что является последним человеком, которого можно упрекнуть в симпатии к идеям превосходства белой расы, пишет ТАСС.
Действующий президент США Дональд Трамп отверг обвинения в расистских взглядах, заявив, что является последним человеком, которого можно упрекнуть в симпатии к идеям превосходства белой расы, пишет ТАСС.
Об этом он рассказал в ходе заключительного раунда предвыборных теледебатов с кандидатом на пост главы США Джо Байденом в Нэшвилле (штат Теннесси).
"Я последний человек в этом помещении, которого можно назвать расистом", — подчеркнул он.
Кроме того, Трамп перечислил успехи, которых его администрация, по его мнению, добилась в сфере расового равноправия.
Ранее действующий лидер соединенных Штатов осудил движения, которые разделяют идеи превосходства белой расы.