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11:47   23 Октября 2020
Общество

Вирусолог спрогнозировал сроки выхода России на плато по COVID-19

Вирусолог спрогнозировал сроки выхода России на плато по COVID-19

Вирусолог Анатолий Альтштейн прокомментировал эпидемиологическую остановку в России. Об этом сообщает РИА Новости.

Эксперт заявил, что суточный прирост числа заболевших COVID-19 на территории РФ не является критическим. Он также отметил, что это связано с расширением охвата тестирования.

Кроме того, Альтштейн рассказал, что Россия может выйти на коронавирусное плато в течение одной-двух недель — ориентировочно в начале ноября текущего года.

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#россия #коронавирус #Альтштейн

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