Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
11:40   23 Октября 2020
Общество

Эксперты дали советы по усилению сексуального влечения

Эксперты дали советы по усилению сексуального влечения

Опубликован перечень продуктов, которые помогут улучшить половое влечение партнеров. Список составили ученые из США, передает РИА Новости.

После 40 лет мужчины чаще начинают жаловаться на различные нарушения во время полового акта, подчеркнули эксперты. В ходе эксперимента удалось выяснить, что это напрямую связано с рационом представителей сильного пола.

Органическая пища не только обеспечивает приток энергии и улучшает самочувствие, но и повышает либидо, подчеркнули эксперты. Уровень тестостерона мужчинам помогает повысить употребление имбиря и граната. Женщинам проблем с половой жизнью поможет избежать средиземноморская диета, насыщенная рыбой, овощами и цельным зерном.

Также главный внештатный невролог Минздрава Московской области Ринат Богданов назвал продукты, употребление которых вызывает приступы мигрени. Среди них шоколад, копчености, пищевые добавки, передает телеканал "360".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#продукты #питание #либидо

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров