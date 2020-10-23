Эксперты дали советы по усилению сексуального влечения

Опубликован перечень продуктов, которые помогут улучшить половое влечение партнеров. Список составили ученые из США, передает РИА Новости.

Опубликован перечень продуктов, которые помогут улучшить половое влечение партнеров. Список составили ученые из США, передает РИА Новости.

После 40 лет мужчины чаще начинают жаловаться на различные нарушения во время полового акта, подчеркнули эксперты. В ходе эксперимента удалось выяснить, что это напрямую связано с рационом представителей сильного пола.

Органическая пища не только обеспечивает приток энергии и улучшает самочувствие, но и повышает либидо, подчеркнули эксперты. Уровень тестостерона мужчинам помогает повысить употребление имбиря и граната. Женщинам проблем с половой жизнью поможет избежать средиземноморская диета, насыщенная рыбой, овощами и цельным зерном.

Также главный внештатный невролог Минздрава Московской области Ринат Богданов назвал продукты, употребление которых вызывает приступы мигрени. Среди них шоколад, копчености, пищевые добавки, передает телеканал "360".