Пандемия коронавируса улучшила отношения между Россией и Италией

Пандемия коронавируса улучшила отношения между Москвой и Римом, об этом заявил российский чрезвычайный и полномочный посол в Италии Сергей Разов, пишет NEWS.ru.

Пандемия коронавируса улучшила отношения между Москвой и Римом, об этом заявил российский чрезвычайный и полномочный посол в Италии Сергей Разов, пишет NEWS.ru.

Как отметил дипломат, отношения между Россией и Италией стабильно развиваются, несмотря на кризис в политике и экономике, связанный с пандемией. Разов добавил, что о поддержании постоянного политического диалога с Россией заявил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, когда приезжал в Москву.

"Мы это оцениваем по достоинству, потому что среди государств ЕС и НАТО не так много стран, которые так однозначно свою позицию фиксируют", — заявил Разов.

Он заключил, что не все главы стран Запада считают связь Москвы и Рима актуальной и своевременной. Разов также выразил надежду, что глава МИД России Сергей Лавров в декабре 2020 года посетит Италию и побывает на конференции "Средиземноморский диалог".