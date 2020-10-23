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11:31   23 Октября 2020
Общество

Пашаев прокомментировал заявление Ефремова о "пинке под столом"

Пашаев прокомментировал заявление Ефремова о "пинке под столом"

Экс-адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал претензии актера, озвученные во время заседания Мосгорсуда, пишет LIFE.

По словам Ефремова, скандальный юрист пинал его под столом и оскорблял родственников погибшего Сергея Захарова. За это Пашаев нарек актера "жалким и слабым человеком".

"Жалкий человек. Я же знаю всё. Ему адвокаты обещали, что, если сдаёшь Пашаева, получишь условный срок. Сейчас вы видите реальный срок. Это позиция адвокатов", — заявил он.

Также экс-адвокат подчеркнул, что все его действия были согласованы с "людьми Ефремова", которые контролировали каждый шаг.

"За моей спиной шестеро адвокатов работали", — уверяет Пашаев.

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#адвокат #ефремов #пашаев

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