11:31 23 Октября 2020Общество
Пашаев прокомментировал заявление Ефремова о "пинке под столом"
Экс-адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал претензии актера, озвученные во время заседания Мосгорсуда, пишет LIFE.
Экс-адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал претензии актера, озвученные во время заседания Мосгорсуда, пишет LIFE.
По словам Ефремова, скандальный юрист пинал его под столом и оскорблял родственников погибшего Сергея Захарова. За это Пашаев нарек актера "жалким и слабым человеком".
"Жалкий человек. Я же знаю всё. Ему адвокаты обещали, что, если сдаёшь Пашаева, получишь условный срок. Сейчас вы видите реальный срок. Это позиция адвокатов", — заявил он.
Также экс-адвокат подчеркнул, что все его действия были согласованы с "людьми Ефремова", которые контролировали каждый шаг.
"За моей спиной шестеро адвокатов работали", — уверяет Пашаев.