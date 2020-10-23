Саркисян и Макрон обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Президент Армении Армен Саркисян и французский лидер Эммануэль Макрон обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента Армении.

Президент Армении Армен Саркисян и французский лидер Эммануэль Макрон обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента Армении.

Переговоры состоялись в Париже, в Елисейском дворце. В ходе встречи Сарксян заявил, что Ереван высоко ценит усилия и позицию сопредседателя Минской группы ОБСЕ Франции и лично Макрона в урегулировании конфликта в регионе.

"Военная агрессия, развязанная Азербайджаном при поддержке Турции в отношении Нагорного Карабаха, продолжается. Баку атакует гражданское население и инфраструктуры, в результате есть жертвы", — рассказал Саркисян на встрече с французским коллегой.

В рамках переговоров стороны отметили, что важно вернуть стороны за стол переговоров.