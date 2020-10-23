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11:17   23 Октября 2020
Политика

Глава Калининграда Алексей Силанов покинул пост

Глава Калининграда Алексей Силанов покинул пост

Алексей Силанов покинул пост главы Калининграда. Об этом стало известно на внеочередном заседании Горсовета 23 октября, сообщает портал "Калининград.Ru".

За досрочную отставку мэра проголосовал 21 депутат, двое высказались против. По словам Силанова, желание подать в отставку было добровольным.

Алексей Силанов возглавил администрацию Калининграда в 2018 году, до этого он был депутатом Государственной думы от Калининградской области.

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