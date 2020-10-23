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11:08   23 Октября 2020
Политика

Иностранные СМИ обратили внимание на инициативу РФ продлить договор СНВ

Иностранные СМИ обратили внимание на инициативу РФ продлить договор СНВ

Мировые СМИ отреагировали на речь президента России Владимира Путина на открытии форума "Валдай". Об этом сообщает РЕН ТВ.

Лидер РФ в своем выступлении подчеркнул, что Россия переживет похороны всех, кто ждет ее угасания. Путин считает, что более эффективной тактикой для западных стран будет ведение диалога со страной.

Советник американского сената по внешней политике Республиканской партии Джим Джатрас ждет, пока слова президента РФ сбудутся. Иностранный политик отмечает, что его нация ненадежна в вопросе переговоров, а вести с ее представителями диалог невозможно.

Американское агентство Bloomberg отметило предложение Путина по продлению действия договора по СНВ.

Президент в своем выступлении подчеркнул, что Россия готова к диалогу и совместной работе над мировыми проблемами, но страна нуждается в ответе зарубежных государств.

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#путин #bloomberg #Джим Джатрас

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