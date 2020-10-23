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11:05   23 Октября 2020
Политика

Премьер-министр РФ освободил от должности замглавы Минцифры Волина

Премьер-министр РФ освободил от должности замглавы Минцифры Волина

Заместитель главы министерства цифрового развития Алексей Волин отправлен в отставку по решению премьер-министра России Михаила Мишустина. Об этом сообщили в пятницу, 23 октября, в пресс-службе кабмина.

Также Волин был награжден орденом Почета и медалью Совбеза "За заслуги в обеспечении национальной безопасности". После ухода с должности он продолжит работать над проектами в сфере цифрового развития, передает РИА Новости.

Известно, что его место займет Бэлла Черкесова, которая ранее возглавляла департамент в управлении Президента РФ по общественным связям и коммуникациям. При этом Волин отметил, что перед ведомством стоит еще много нерешенных задач.

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#россия #волин #мишустин #Минцифры

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