Алексей Волин прокомментировал уход с поста замглавы Минцифры

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Волина от должности и назначил на его место бывшего сотрудника администрации президента Бэллу Черкесову.

В пятницу, 23 октября, премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Бэллу Черкесову куратором медиаотрасли на должность заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина. До этого Черкесова работала в администрации президента.

С 2012 года работу медиаотрасли в министерстве курировал Алексей Волин, удостоенный ордена Почета и награжденный медалью Совбеза «За заслуги в обеспечении национальной безопасности».

В разговоре с корреспондентом «Политики Сегодня» Волин рассказал, что ушел по собственному желанию. По его словам, на этом месте он успел реализовать все, что планировалось.

«Да, это собственное желание. И связано оно с тем, что самый масштабный проект, который я вел в связи с деятельностью — перевод телевидения на цифру — полностью завершен. Федеральные каналы переведены, аналоговое вещание отключено. Дальше нужно было позаботиться о региональных каналах: 21 кнопка сделана, по 22 кнопке конкурсы стали играть. Цифровая врезка на общественном российском телевидении в 90 тысяч часов в год сделана. Понятно, что ничего более масштабного и драйвового у меня на этой позиции уже не будет», — поделился с ПС Волин.

На вопрос о том, чем политик планирует заняться после ухода из министерства, Волин заявил, что идеи уже есть, однако раскрывать он их пока не будет.

«Нужно идти [вперед], осваивать новые горизонты. Есть [планы], но две новости в один день я точно давать не буду, я же пиарщик», — смеется собеседник агентства.

В правительстве подчеркнули, что после ухода из министерства Волин продолжит заниматься проектами в сфере цифрового развития.

Бэлла Черкесова в управлении делами президента РФ руководила департаментом по общественным связям и коммуникациям. Как отметил Волин РИА Новости, у Черкесовой хорошие перспективы и «бойцовский характер», который поможет ей справиться с новой работой.