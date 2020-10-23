Расизм, Гитлер и COVID. Трамп и Байден обменялись новыми уколами на дебатах

В США прошли вторые и последние дебаты между кандидатами на пост главы Белого дома.

В Нэшвилле, что в штате Теннесси, 22 октября 2020 года прошли финальные дебаты между претендентами на пост американского президента. Кандидаты от Республиканской и Демократической партий, Дональд Трамп и Джозеф Байден, сошлись в словесной дуэли, которая прошла намного спокойнее, чем их перепалка месячной давности.

Модератором на этот раз стала ведущая телеканала NBC Кристен Уэлкер. Напомним, после дебатов 29 сентября телеведущего Fox News Криса Уоллеса (тогда он руководил дискуссией) обвинили в бездействии: оппоненты так часто перебивали и оскорбляли друг друга, что их поединок назвали «позором Америки».

«У нас нет перспектив»

Начали с коронавируса. По состоянию на 23 октября 2020 года, в США зафиксировано почти восемь с половиной миллионов заболевших — больше, чем в любой другой стране мира. Дональд Трамп нашел этому лишь одно оправдание: «могло быть и хуже». По словам действующего президента, вакцина от COVID-19 «на подходе», но конкретных сроков республиканец назвать не смог.

«В течение нескольких недель. <…> Но это не гарантировано», — сказал Трамп.

Байден ухватился за тему вакцины. По его словам, сейчас об окончании разработки лекарства от коронавируса говорит человек (имея в виду Трампа), который до этого обещал поставки вакцины «к Пасхе», а потом «летом». Кандидат от Демпартии припугнул американцев, что страна скоро столкнется с «темной зимой», не имея шанса противостоять вирусу:

«А нам уже грозит темная зима, и у нас нет плана и нет перспектив, что вакцина будет доступна для большинства американцев до середины следующего года».

В вопросе коронавируса симпатии телезрителей явно были на стороне Байдена. Даже во время выхода на сцену кандидат от Демпартии был в маске, в то время, как Трамп решил не надевать средства индивидуальной защиты, а в ходе дискуссии показал, что по-прежнему не намерен подстраивать политику США под COVID-19, как это делают европейские лидеры.

«Российское вмешательство»

После коронавируса оба участника дискуссии прошлись по России. Трамп обвинил Байдена в том, что он «получал деньги от Москвы», которые якобы «проходили» через президента Владимира Путина. Так президент США отреагировал на недавний доклад соратников из Республиканской партии: в нем говорилось, что сын Байдена Хантер получал деньги от предпринимателей из других стран.

Демократ парировал, что за свою жизнь «ни пенни не взял ни от одного государства и пошел в контратаку на Трампа: Байден поднял тему пресловутого «российского вмешательства» и заявил, что сейчас помешать выборам в США пытаются Россия, Иран и «в какой-то степени Китай». Кандидат от Республиканской партии, по мнению его оппонента, виноват в том, что «не хочет предъявить Путину».

В завершение этого раунда Байден подчеркнул, что страны, которые пытаются нарушить суверенитет США («а именно это сейчас и происходит») заплатят за свои действия. Собственные связи с Россией и Украиной спикер назвал ложью.

Ракеты и Адольф Гитлер

Джо Байден не мог не упомянуть «дружественные» отношения Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. С последним, полагает кандидат от Демпартии, президент США общается, «как с хорошим другом», несмотря на то, что в распоряжении КНДР есть «куча ракет». Они могут достигнуть американского побережья куда быстрее, чем несколько лет назад, указал демократ.

Трамп ответил, что США не воюют с КНДР, а здоровые отношения с другими государствами – это «хорошая вещь». В ответ Байден напомнил, что Америка аналогичным образом «дружила» с Адольфом Гитлером, прежде чем он развязал Вторую мировую войну.

После лидера Третьего рейха участники дискуссии вспомнили про Барака Обаму. Накануне бывший американский лидер провел митинг в Пенсильвании, на котором призвал американцев поддержать Джо Байдена. Во время президентства Обамы Байден возглавлял его администрацию, и эта работа была ему не по плечу, заверил Трамп:

«Я [Трамп] баллотируюсь только из-за вас, из-за Барака Обамы, из-за того, что вы плохо делали свою работу [в администрации]. Если бы вы хорошо работали, я бы никогда не баллотировался в президенты».

Дети и расизм

После этого кандидат от Демократической партии решил затронуть вопрос иммигрантов и их детей. Дело в том, что нынешняя политика Белого дома в некоторых случаях подразумевает разделение нелегальных мигрантов и их отпрысков. Байден обратил внимание, что такое отношение к людям делает из США «посмешище».

Трамп же попытался объяснить, что с этими детьми «хорошо обращаются» и всячески заботятся о них. Американский лидер плавно перешел на вопрос угнетения афроамериканцев. Президент США обвинил Байдена, что он «ничего не сделал» в этом отношении за те восемь лет, что возглавлял администрацию Обамы.

«Я наименее расистский человек в этом зале», — сказал про себя Трамп.

Эксперты CNN Politics пишут, что ответы кандидатов на пост президента были направлены не на темнокожих американцев, а скорее, на белокожих противников Трампа, которые думают, что 45-й президент США – расист.

Нефтяная игла

В отличие от прошлых дебатов, тему экологии участники дискуссии почти не обсуждали. Байден высказался лишь о том, что нефтяная промышленность в США сильно вредит окружающей среде. Трамп поспешил воспользоваться такой позицией и обратился к основным нефтедобывающим штатам, намекая на их обеднение в случае победы демократа.

«Ты запомнишь это [слова Байдена], Техас? Запомните ли вы это, Пенсильвания, Оклахома, Огайо?», — вопрошал, глядя в камеру, Трамп.

Дебаты между Дональдом Трампом и Джо Байденом прошли без взаимных оскорблений и подшучиваний. BBC News сообщает, что во время дискуссии не были затронуты обширные темы внешней политики США, включая деятельность американцев на Ближнем Востоке. Это должно было стать козырем в рукаве администрации Трампа, но кандидаты на пост президента предпочли опять обсуждать коронавирус и мигрантов.

Согласно последним данным американского института общественного мнения Gallup, около 56% американцев считают, что Дональд Трамп не должен быть переизбран на третий срок. Выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года, но 47 миллионов американцев уже проголосовали досрочно (около 34% от всех голосов). Эксперты предсказывают самую высокую явку на предстоящих выборах с 1908 года.