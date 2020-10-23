Оперштаб сообщил о новых 17 340 случаях коронавируса в России

Количество новых выявленных случаев коронавируса в Российской Федерации за последние сутки составляет 17 340 в 85 регионах государства. Об этом сообщил оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в РФ.

Количество новых выявленных случаев коронавируса в Российской Федерации за последние сутки составляет 17 340 в 85 регионах государства. Об этом сообщил оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в РФ.

Уточняется, что 27,7% из них не имели клинических проявлений болезни. Помимо этого, выявлено 283 летальных случая. За минувшие сутки в Российской Федерации полностью выздоровели 11 263 пациента.

Всего за все время пандемии COVID-19 в России зафиксировано 1 480 646 случаев коронавируса в 85 субъектах страны. За весь период распространения коронавируса выявлено 25 525 летальных исходов, выздоровел 1 119 251 человек.