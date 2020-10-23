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10:46   23 Октября 2020
Политика

ФСБ опубликовала видео антитеррористической операции в Дагестане

ФСБ опубликовала видео антитеррористической операции в Дагестане

Федеральная служба безопасности РФ выложила в Сеть запись с кадрами спецоперации по ликвидации двух ячеек террористической группировки "Ат-Такфир валь-Хиджра" (запрещена в России). Такое видео появилось на YouTube.

Антитеррористическая операция прошла в Махачкале, Каспийске и Избербаше на территории Республики Дагестан. В ходе операции задержали более 20 человек. Во время обыска у террористов нашли три гранаты с боевыми запалами, три пистолета ПМ, обрез ружья, патроны, холодное оружие, "религиозную" литературу и записи лекций с радикальными проповедями. Помимо оружия, обнаружили тетради с финансовыми отчетами.

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#дагестан #фсб #террористы #спецоперация

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