ФСБ опубликовала видео антитеррористической операции в Дагестане

Федеральная служба безопасности РФ выложила в Сеть запись с кадрами спецоперации по ликвидации двух ячеек террористической группировки "Ат-Такфир валь-Хиджра" (запрещена в России). Такое видео появилось на YouTube.

Федеральная служба безопасности РФ выложила в Сеть запись с кадрами спецоперации по ликвидации двух ячеек террористической группировки "Ат-Такфир валь-Хиджра" (запрещена в России). Такое видео появилось на YouTube.

Антитеррористическая операция прошла в Махачкале, Каспийске и Избербаше на территории Республики Дагестан. В ходе операции задержали более 20 человек. Во время обыска у террористов нашли три гранаты с боевыми запалами, три пистолета ПМ, обрез ружья, патроны, холодное оружие, "религиозную" литературу и записи лекций с радикальными проповедями. Помимо оружия, обнаружили тетради с финансовыми отчетами.