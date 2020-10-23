Врачи перечислили главные ошибки при лечении коронавируса дома

Люди, решившие самостоятельно лечиться от коронавируса, часто допускают ошибки, которые могут вылиться в проблемы со здоровьем. Врачи рассказали, что не только не поможет вылечиться от инфекции, но и ухудшит состояние, передает "Газета.Ru".

Люди, решившие самостоятельно лечиться от коронавируса, часто допускают ошибки, которые могут вылиться в проблемы со здоровьем. Врачи рассказали, что не только не поможет вылечиться от инфекции, но и ухудшит состояние, передает "Газета.Ru".

Нанести большой вред организму может бездумное применение различных лекарственных средств. В первую очередь не стоит злоупотреблять иммуномодуляторами, поскольку приставка "иммуно" не означает безвредность препарата, а последствием могут стать аутоиммунные заболевания.

Бесконтрольный прием антибактериальных средств также может привести к осложнениям. В этом случае у человека может развиться резистентность патогенных бактерий, и в случае острой необходимости антибиотики станут бесполезны. Специалисты также предупреждают об опасности безосновательного употребления антибиотиков, которое грозит рвотой, аритмией и спазмами бронхов.