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10:35   23 Октября 2020
Общество

Врачи перечислили главные ошибки при лечении коронавируса дома

Врачи перечислили главные ошибки при лечении коронавируса дома

Люди, решившие самостоятельно лечиться от коронавируса, часто допускают ошибки, которые могут вылиться в проблемы со здоровьем. Врачи рассказали, что не только не поможет вылечиться от инфекции, но и ухудшит состояние, передает "Газета.Ru".

Нанести большой вред организму может бездумное применение различных лекарственных средств. В первую очередь не стоит злоупотреблять иммуномодуляторами, поскольку приставка "иммуно" не означает безвредность препарата, а последствием могут стать аутоиммунные заболевания.

Бесконтрольный прием антибактериальных средств также может привести к осложнениям. В этом случае у человека может развиться резистентность патогенных бактерий, и в случае острой необходимости антибиотики станут бесполезны. Специалисты также предупреждают об опасности безосновательного употребления антибиотиков, которое грозит рвотой, аритмией и спазмами бронхов.

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#здоровье #лечение #коронавирус

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