Мурашко указал на ухудшение эпидситуации во всем мире

Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко прокомментировал эпидемиологическую обстановку в мире.

Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко прокомментировал эпидемиологическую обстановку в мире.

Согласно тексту сообщения, ситуация с пандемией коронавируса в течение последних нескольких недель ухудшилась.

Ранее стало известно, что в России зарегистрировали вторую вакцину от коронавируса под названием "ЭпиВакКорона". Над лекарством работал ФБУН "Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора".