10:31 23 Октября 2020Политика
Мурашко указал на ухудшение эпидситуации во всем мире
Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко прокомментировал эпидемиологическую обстановку в мире.
Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко прокомментировал эпидемиологическую обстановку в мире.
Согласно тексту сообщения, ситуация с пандемией коронавируса в течение последних нескольких недель ухудшилась.
Ранее стало известно, что в России зарегистрировали вторую вакцину от коронавируса под названием "ЭпиВакКорона". Над лекарством работал ФБУН "Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора".