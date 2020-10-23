Зарубежные СМИ о выступлении Путина: правда и вымысел о «валдайской речи»

Иностранные СМИ заинтересовались речью Путина на Валдайском форуме не меньше, чем российские медиа.

Иностранные СМИ заинтересовались речью Владимира Путина на Валдайском международном форуме не меньше, чем российские медиа. Хоть взорвавшее интернет послание президента тем, кто «ждет постепенного затухания России», не осталось незамеченным зарубежными журналистами, их внимание привлекли и другие, принципиально важные заявления российского главы. А именно — слова Путина о нефти, сотрудничестве с Китаем, новых сверхдержавах, что подвинут США, и Алексее Навальном.

The Washington Post и Синьхуа о Китае и России

Крупнейшая газета столицы США была как никогда лаконична. Журналисты WP обратили внимание на перспективы сотрудничества Китая и России в военной сфере и опубликовали одну срочную новость:

«Президент Владимир Путин говорит, что Россия и Китай не нуждаются в военном союзе сейчас, но нельзя исключать такого развития событий в будущем», — написали WP.

В отличие от американских коллег, китайское издание Синьхуа обрадовало читателей более подробной статьей. Китайские журналисты написали позитивную новость о продолжении сотрудничества России и Китая «на основе взаимоуважения, доверия и выгоды».

«Мы очень доверяем друг другу. Нам удалось наладить очень устойчивые, надежные, хорошо функционирующие связи в различных областях и сферах», — процитировало Путина китайское издание.

Подметили и высокую оценку российским лидером совместной работы Москвы и Пекина в авиационной, энергетической, торговой, инфраструктурной, гуманитарной и военно-технической сферах. Синьхуа заключили утверждением президента: это сотрудничество — «важный стабилизирующий фактор». В общем, журналисты КНР чутко уловили суть выступления по «китайской теме».

Reuters о новых сверхдержавах

Американское информагентство Reuters продемонстрировало чудеса интерпретации. Их статья начинается с такого утверждения:

«Эпоха, когда Соединенные Штаты и Россия решали самые важные мировые вопросы, осталась в прошлом, заявил в четверг президент Владимир Путин, отметив, что Китай и Германия теперь идут к статусу сверхдержав», — пишет журналист Reuters.

Неискаженным осталась только часть про Китай и Германию — президент РФ действительно отметил, что эти страны движутся к статусу сверхдержав. Но посмотрим, что действительно сказал Путин:

«По сути, послевоенный миропорядок был создан тремя державами-победительницами: Советский Союз, США, Великобритания. Изменилась роль Великобритании с этого времени, СССР вообще не существует, а Россию кто-то попытался вообще списать со счетов», — заявил он, закончив рассуждение уже знаменитой фразой про «как бы не простудиться на похоронах».

Выходит, что авторитетное СМИ международного уровня либо пренебрегает переводчиками с русского языка в своем штате, либо намеренно искажает слова президента РФ. Впрочем, кое-что в Reuters процитировали верно: Путин сказал, что Вашингтон больше не может претендовать на исключительное доминирование в мире, но по непонятной причине все еще этого хочет.

Deutsche Welle и Associated Press о Навальном

Немецких журналистов из Deutsche Welle, как ни странно, фраза о потенциальной «сверхдержавности» Германии вообще не заинтересовала. Из всего выступления изданию показалась важной только одна затронутая российским главой тема — это, конечно, инцидент с Алексеем Навальным.

После предполагаемого Западом отравления Навального семья увезла его на лечение в берлинскую клинику «Charite». Путин отверг обвинения блогера в адрес Кремля о причастности к ухудшению здоровья Навального и рассказал, что лично попросил прокуратуру отпустить Алексея в Германию, хоть тот и находился под подпиской о невыезде из-за уголовного дела.

Такое решение президент принял после того, как прочитал письмо от Юлии Навальной, жены блогера — женщина попросила в особом порядке разрешить супругу покинуть страну.

«Если бы власти хотели отравить [Навального], они вряд ли позволили бы отправить его на лечение в Германию», — цитирует Путина немецкое СМИ.

Под заголовком «Давайте разберемся с этим вместе» Deutsche Welle транслируют позицию ОЗХО по этому вопросу — мол, «похожее» на «Новичок» вещество было обнаружено в крови Навального. Затем снова приводится цитата президента:

«Они сказали, что были следы "Новичка". Потом все это было передано ОЗХО, а потом они говорят: "Это не "Новичок", это что-то другое", — возникают сомнения в том, что было сказано изначально», — цитирует DW Путина.

Американское издание Associated Press тоже удостоило вниманием исключительно ту часть выступления, в которой речь шла о Навальном. В двух первых абзацах его называют «следователем по борьбе с коррупцией», «политическим противником Путина», «самым заметным и решительным противником Путина» — в общем, стиль повествования далек от беспристрастного и сугубо новостного.

Но надо отдать должное: заявления президента по этому поводу передаются без искажений.

«Российский президент заявил, что предлагал направить экспертов в Германию для проведения совместного расследования, но утверждал, что Германия и ее союзники отвергли это предложение», — пишут AP.

Bloomberg про нефть

Деловое американское СМИ Bloomberg демонстрирует приверженность, в первую очередь, финансовой аналитике. В их статье сказано: «Россия не исключает отсрочки запланированного альянсом ОПЕК+ повышения добычи нефти, заявил президент Владимир Путин». По словам российского лидера, спрос на «черное золото» снова растет.

Внимательно следили за выступлением Путина не только журналисты, но и инвесторы. Как пишет Bloobmerg, цены на нефть поднялись после заявления президента РФ:

«Нефть подорожала после высказываний Путина. В пятницу цены вновь отступили на опасениях, что вторая волна коронавируса может отбросить восстановление спроса на энергоносители в Европе и США в обратную сторону».

Точно передано мнение Путина о роли ОПЕК+ в современной экономике: «Это сложный, но эффективный механизм стабилизации мирового нефтяного рынка», цитирует президента Bloomberg. Впрочем, аналитики издания на сугубо новостной заметке не остановились, а «копнули» глубже: припомнили, как поменялось отношение к ОПЕК+ скептически настроенного к организации главы «Роснефти» Игоря Сечина, который накануне заявил, что «человечество должно предпринять скоординированные действия» для восстановления нефтяного рынка.

«Обозреватель» про Совбез ООН

Украинский медиапортал «Обозреватель», руководствующийся «принципами объективной, критической и независимой деятельности журналистов» с 2001 года, тоже выпустил статью по мотивам выступления Владимира Путина.

Автор статьи решил не останавливаться на грани адекватной критики и увидел в призыве Путина «сохранить все основные международные структуры и все механизмы международной безопасности, включая СБ ООН» что-то очень странное.

«Владимир Путин продолжает вести агрессивную деструктивную политику. Во-первых, он открыто настаивает на встрече постоянных членов Совета безопасности ООН для того, чтобы изменить мировой правопорядок, во-вторых, своими действиями пытается вынудить пятерку лидеров пойти у себя на поводу», — пишет «Обозреватель».

Надо признать: каждое СМИ работает в силу своей повестки и, чаще всего, той или иной политической конъюнктуры. И все же факт есть факт — выступление Путина отметили международные медийные гиганты и небольшие «изданьица». А значит, «списать со счетов» Россию в мировой повестке все еще не вышло.