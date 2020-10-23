Жители США назвали Байдена победителем теледебатов

Американцы считают победителем заключительного раунда теледебатов между претендентами на пост президента США кандидата от демократов Джо Байдена. Результаты опроса опубликовало издание CNN.

Американцы считают победителем заключительного раунда теледебатов между претендентами на пост президента США кандидата от демократов Джо Байдена. Результаты опроса опубликовало издание CNN.

Дебаты состоялись 22 октября в университете Белмонт в Нэшвилле (штат Теннесси). Победителем словесного противостояния 53% опрошенных назвали Джо Байдена. Еще 39% считают, что в дебатах лидером стал действующий президент США Дональд Трамп.

Прошедшие дебаты стали последними перед всеобщим днем голосования 3 ноября. Американцам предстоит выбрать президента и вице-президента США, 435 членов Палаты представителей, треть Сената Конгресса, а также губернаторов 13 штатов и территорий.