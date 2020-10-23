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10:16   23 Октября 2020
Политика

Жители США назвали Байдена победителем теледебатов

Жители США назвали Байдена победителем теледебатов

Американцы считают победителем заключительного раунда теледебатов между претендентами на пост президента США кандидата от демократов Джо Байдена. Результаты опроса опубликовало издание CNN.

Дебаты состоялись 22 октября в университете Белмонт в Нэшвилле (штат Теннесси). Победителем словесного противостояния 53% опрошенных назвали Джо Байдена. Еще 39% считают, что в дебатах лидером стал действующий президент США Дональд Трамп.

Прошедшие дебаты стали последними перед всеобщим днем голосования 3 ноября. Американцам предстоит выбрать президента и вице-президента США, 435 членов Палаты представителей, треть Сената Конгресса, а также губернаторов 13 штатов и территорий.

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#сша #байден #трамп

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